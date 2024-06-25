ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области
При атаке Шебекино полностью сгорело здание предприятия
При обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области полностью сгорело здание предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Зафиксированы повреждения квартир и шести частных домом, уточнил Гладков.
Ранее сообщалось о ранениях мужчины и женщины при массированных атаках ВСУ на Белгород ночью во вторник.