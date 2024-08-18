ВСУ нанесли удар по второму мосту в Курской области с помощью РСЗО HIMARS

Mash: ВСУ ударили из HIMARS по второму мосту через реку Сейм в Курской области

Украинские войска атаковали второй мост через реку Сейм, который находится в селе Званное Курской области, сообщает Mash .

Объект инфраструктуры использовался российскими солдатами и волонтерами для вывоза местных жителей. ВСУ ударили по нему с помощью РСЗО HIMARS.

На данный момент уцелел только один мост на севере Глушковского района Курской области, который идет через реку Сейм. Он расположен недалеко от поселка Глушково.

Ранее в МИД РФ отметили, что ВСУ в первый раз атаковали гражданские объекты в Курской области с помощью западных ракет. Министерство иностранных дел считает, что украинцами использовались РСЗО HIMARS.