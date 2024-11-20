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ВСУ нанесли удар по усадьбе XIX века в Курской области

Украинские военные атаковали историческую усадьбу XIX века князей Барятинских, которая находится в Курской области, пишет Mash .

В настоящее время ВС РФ оцепили территорию исторического объекта. Эксперты выясняют, какими ракетами Вооруженные силы Украины нанесли удар по усадьбе Барятинских.

Украина не в первый раз пытается разрушить исторический объект. Предыдущая попытка удара по усадьбе была зафиксирована 11 октября 2024 года. Тогда взрывной волной зацепило административное здание, которое частично повредилось.

Какой ущерб нанесен усадьбе в результате очередной атаки, пока не уточняется. На месте работают компетентные органы.