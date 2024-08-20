ВСУ модифицировали Starlink для использования в Курской области в обход запрета

сегодня в 16:53

Mash: ВСУ сняли ограничения со Starlink для использования в Курской области

Вооруженные силы Украины улучшили Starlink для использования в Курской области, хотя компания Space X ранее запретила применять систему на территории РФ. Об этом сообщает Mash .

В ходе модернизации специалисты ВСУ отключили систему геолокации Starlink. Теперь устройство не может определить, в каком регионе мира находится. Таким образом украинские войска получили возможность использовать спутниковый интернет для координации ударов БПЛА и ориентирования на местности в Курской области.

Российским солдатам удалось захватить один из модернизированных Starlink. Отечественные специалисты изучат систему, чтобы научиться отключать устройства с помощью РЭБ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили Starlink после ликвидации четверых украинских боевиков. Группа противника пряталась в лесополосе.