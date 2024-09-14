сегодня в 09:53

ВСУ изнасиловали и убили охранницу школы под Курском узнав, что ее сын военный

Боевики Вооруженных сил Украины издевались над женщиной в Гончаровке Курской области, ее сначала изнасиловали, затем расстреляли, узнав, что ее сын военный, пишет РИА Новости со ссылкой на эвакуированную многодетную мать.

По словам женщины, погибшая мать военного работала в одной из школ охранницей. Как ВСУ узнали о том, что ее сын военный, не уточняется.

Военные следователи Следственного комитета начали проверку по факту случившегося.

Ранее жительница Харьковской области рассказала, что французские наемники ВСУ насилуют женщин. От их действий пострадала жительница села Глубокое.