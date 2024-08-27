Стала известна информация о появлении на Украине химических реагентов и средств защиты. Не исключено, что Киев готовит очередную провокацию с использованием токсичных химикатов в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в одном из схронов ВСУ нашли вещества со смесью, содержащей нитрат таллия — сильный токсикант. Также были обнаружены вещества из Списка 3 КЗХО.

Еще одно доказательство — трофейная документация. Речь идет о методическом пособии по обращению с артиллерийскими боеприпасами с химическими веществами. При этом в страну продолжают ввозить отходы химпроизводства для изготовления «грязной бомбы».

На территорию страны поставили 500 т триэтаноламина. Соединение используют для производства боевого отравляющего вещества. Что касается отработанного ядерного топлива и отходов химических производств, то их поставки осуществляются через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее Кириллов заявил, что во время СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов. ВСУ использовали такие запрещенные соединения, как Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, а также химические средства борьбы с беспорядками, в том числе производства США.