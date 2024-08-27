ВСУ более 400 раз применили запрещенные токсичные химикаты в зоне СВО

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что во время СВО было зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ использовали такие запрещенные соединения, как Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, а также химические средства борьбы с беспорядками, в том числе производства США.

Он напомнил, что российские специалисты нашли в районе Авдеевки лабораторию с химическим оборудованием. В здании обнаружили полупромышленный ротационный испаритель, химические реакторы и т. д.

Смывы с лабораторного оборудования были доставлены для детального изучения в лабораторию Минобороны РФ. Было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты и т. д.

Материалы с доказательствами нарушения Украиной Конвенции о запрещении химического оружия Россия передала в Техсекретариат ОЗХО. Однако никакой реакции оттуда не поступило.