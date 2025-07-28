ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 4 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«4 факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… 4 вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. Момент освобождения от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще одного опорного пункта на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) попал на видео.