ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По предварительной информации, никто не пострадал.

В селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелся легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори от прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома.



Кроме того, в Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД.

Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению.