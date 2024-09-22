ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника загорелся легковой автомобиль.
В селе Ясные Зори от прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома.
Кроме того, в Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД.
Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению.