В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что сейчас местным жителям ничего не угрожает. Губернатор также сообщил, что из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Всего из Тихорецкого района эвакуированы 1200 человек.

Из-за падения сбитого беспилотника ВСУ в Тихорецком районе Краснодарского края возникло возгорание, которое перекинулось на «взрывоопасные предметы».

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, ситуация находится на контроле. При необходимости будут подключать дополнительные ресурсы.