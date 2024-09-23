ВСУ атаковали город Губкин в Белгородской области

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Город Губкин в Белгородской области был атакован украинским беспилотником, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По предварительной информации, никто не пострадал есть повреждения машин и остекления многоквартирных домов.

В результате падения БПЛА повреждены десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех домах.

На месте работают оперативные службы.

Ранее ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате пострадали 10 мирных граждан. Шестерых пострадавших доставят в городскую больницу № 2 г. Белгорода, четверых — в областную клиническую больницу. Позже число пострадавших увеличилось до 12.