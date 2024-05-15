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Рогов: боевики ВСУ нанесли удар по ферме в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские силы в среду нанесли удар по ферме в населенном пункте Славянка в Запорожской области.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки ВСУ полностью разрушена сельскохозяйственная техника и гражданское строение.

Ранее Рогов предположил, что российская армия может дойти до границы с Польшей в рамках спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что линии укрепления ВСУ в Харьковской области оказались ненадежными.