Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов полагает, что ВС РФ могут дойти до границы с Польшей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, линии укрепления украинской армии в Харьковской области оказались ненадежными, сообщает NEWS.ru .

Рогов считает, что заявления Генштаба ВСУ о перегруппировке под Харьковом — признание в бегстве украинской армии. По мнению главы движения, если у Киева и имелись оборонительные рубежи на Харьковщине, то они были не глубже 2 километров.

«Происходит то, что должно происходить. <…> Мы должны взять это (заявление Генштаба ВСУ о смене позиций. — Ред.) за основу, нужно, чтобы ВСУ меняли свои позиции вплоть до русско-польской границы», — сказал Рогов.

По словам общественника, ситуация в Харьковской области подтверждает версию, что Украина теряет те населенные пункты на фронте, где появляется президент Владимир Зеленский. Рогов отметил, что так было с Авдеевкой, Артемовском и другими городами.