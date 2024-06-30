ВСУ атаковали Богун-Городок под Белгородом FPV-дронами и ранили 2 человека

При очередной атаке на село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области Украина использовала FPV-дроны, в результате происшествия пострадали два человека, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Пострадавшие мужчина и женщина получили серьезные травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

«Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил Гладков.

Из-за атаки ВСУ материальный ущерб различного масштаба нанесен четырем частным домам, один из которых оказался полностью разрушен. Оперативные службы смогут приступить к работам на месте взрыва только после соответствующего разрешения Минобороны России.

Накануне киевский режим уже сбрасывал взрывчатку над селом Богун-Городок. В результате атаки 29 июня пострадавших не было, но поврежден один из частных домов.