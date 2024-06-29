Еще три населенных пункта под Белгородом подверглись атаке ВСУ

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ВСУ беспилотниками обстреляли еще три населенных пункта под Белгородом

ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что, согласно оперативной информации, никто не пострадал. На местах работают оперативные службы, информация еще уточняется.

«В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В Грайворонском городском округе в поселке Совхозный FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение — повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор», — написал Гладков.

Третьим селом, которое атаковали ВСУ, стало Богун-Городок Борисовского района. Там в одном частном доме в результате взрыва выбило окно и повредило крышу.

Ранее в результате атаки ВСУ под Белгородом мужчина получил осколочное ранение шеи. Его госпитализировали в областную больницу.