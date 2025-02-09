Встреча с ТЦК закончилась для преподавателя из Львова проломленной головой

На обочине под Киевом нашли избитым задержанного ТЦК преподавателя из Львова

Недалеко от Киева обнаружили сильно избитого преподавателя университета во Львове Степана Бильченко. Он попал в руки ТЦК, а потом оказался на обочине трассы, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Мужчина был задержан сотрудниками ТЦК, когда ехал на работу, а через два часа он уже проходил военно-учетную комиссию.

Через некоторое время после того, как преподавателя признали годным к прохождению военной службы, его нашли на обочине трассы под Киевом. У него диагностировали перелом черепа и отек мозга. Мужчина в критическом состоянии в больнице.

В ТЦК отрицают свою причастность к тому, что сучилось с молодым человеком.

Известно, что Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна, однако сотрудников ТЦК это не беспокоило, и его посчитали пригодным к военной службе.

Ранее сотрудник ТЦК сказал: «Минет мне сделай» одесситу, который не показал документы.