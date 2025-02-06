Сотрудник ТЦК сказал «минет мне сделай» одесситу, который не показал документы

По украинским пабликам распространяется видео словесной перепалки автомобилиста и сотрудника ТЦК в Одессе. Украинец отказался показывать свои документы, на что проверяющий сказал «сделай мне минет». В ответ водитель обозвал его «шакалом», сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Автор видео утверждает, что люди из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) бросили шипы перед его машиной, чтобы он остановился. После этого сотрудник требовал у одессита его документы, однако мужчина отказался их показывать.

Далее одессит и работник ТЦК начали спорить и параллельно оскорблять друг друга. Водитель по-русски сказал сотруднику, что их «людьми сложно назвать», а тот позже ответил фразой «минет мне сделай». После этого мужчины продолжили разговор на повышенных тонах.

Ранее в Верховной раде Украины назвали мобилизацию в Харькове «фильтрацией населения». Один из депутатов сравнил сотрудников местного ТЦК с ОПГ, заявив, что те останавливают машины, не представляются и скрывают лица за балаклавами.