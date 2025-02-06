Сотрудник ТЦК сказал «минет мне сделай» одесситу, который не показал документы
По украинским пабликам распространяется видео словесной перепалки автомобилиста и сотрудника ТЦК в Одессе. Украинец отказался показывать свои документы, на что проверяющий сказал «сделай мне минет». В ответ водитель обозвал его «шакалом», сообщает украинское издание «Страна.ua».
Автор видео утверждает, что люди из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) бросили шипы перед его машиной, чтобы он остановился. После этого сотрудник требовал у одессита его документы, однако мужчина отказался их показывать.
Далее одессит и работник ТЦК начали спорить и параллельно оскорблять друг друга. Водитель по-русски сказал сотруднику, что их «людьми сложно назвать», а тот позже ответил фразой «минет мне сделай». После этого мужчины продолжили разговор на повышенных тонах.
Ранее в Верховной раде Украины назвали мобилизацию в Харькове «фильтрацией населения». Один из депутатов сравнил сотрудников местного ТЦК с ОПГ, заявив, что те останавливают машины, не представляются и скрывают лица за балаклавами.