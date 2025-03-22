Вставшего на магистерское кресло Павла I мужчину задержали в Эрмитаже

В Петербурге росгвардейцы задержали 59-летнего посетителя Эрмитажа, который сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшее императору Павлу I, и встал ногами на подножную скамеечку трона, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск Росгвардии.

Посетитель музея, переступив веревочное ограждение, сел на экспонат ради селфи. Смотрители Эрмитажа сделали мужчине замечание, однако он агрессивно отреагировал и встал ногами на подножную скамеечку трона.

Петербуржца задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, которых вызвали сотрудники музея.

В ходе первичного осмотра экспоната хранитель музея выявил микроповреждения. В связи с этим предмет будет подвергнут более тщательному исследованию.

Ранее сотрудники Эрмитажа не пускали в музей столичную блогершу из-за «слишком красивого наряда». Девушку попросили переодеться и прийти в повседневной одежде.