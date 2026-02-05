Встала и пошла: огромный сугроб спас девушку, выпавшую с 10 этажа

В Москве девушка выпала с 10 этажа и спаслась с помощью сугроба

В Москве огромный сугроб спас 16-летнюю девушку, которая выпала с 10 этажа. Она рухнула на кучу снега, а затем встала и пошла, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на улице Верхние поля. После падения девушка поднялась и смогла встать на ноги. Однако после этого ее все же госпитализировали, но серьезных повреждений не обнаружили.

Ранее 17-летний молодой человек упал с 16 этажа в Домодедове в Московской области. Подростку спас жизнь огромный сугроб. Он смягчил удар.

Молодой человек получил переломы, его госпитализировали. На опубликованном фото видно, как молодой человек лежит в сугробе.

