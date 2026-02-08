Вспышка отравления туристов зафиксирована на отдыхе в Архызе

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии заболели минимум 20 человек за неделю — у всех симптомы отравления, сообщает Mash .

По словам заболевших, они почувствовали себя плохо на первый-второй день приезда. Они винили во всем воду из-под крана и местный общепит.

Пострадавшие посоветовали другим отдыхающим пить только покупную воду и готовить пищу самостоятельно. При этом Роспотребнадзор провел необходимые анализы и не выявил ничего плохого в воде.

Сначала у заболевших появилась рвота, затем сильная слабость и головокружение, поднялась температура. Так, например, в первые дни отдыха отравилась целая семья, в том числе дети. Пострадавшие отметили, что пили только бутилированную воду.

Теперь многие туристы едут в Архыз, заранее приготовив с собой аптечку. По словам отдыхающих, болеющих много. Между тем в гостиницах на курорте отметили, что массового отравления нет, но единичные инциденты бывают.

Ранее массовое отравление россиян произошло в отеле на Пхукете. Вспышка случилась из-за грязного льда в напитках.

