Причиной отравления россиян на Пхукете стал загрязненный лед в напитках

Массовое отравление россиян в отеле на Пхукете произошло из-за грязного льда в напитках, которые они пили в кафе, сообщает Baza .

Пострадавшие россияне ходили в кафе, которое расположено на территории отеля MBC Condotel, где они отдыхали. В заведении они пили коктейли. После этого у туристов появились симптомы отравления: тошнота, рвота, диарея.

Местные медики считают, что в коктейли клали неочищенный лед, который замораживали из водопроводной воды. В ней содержатся опасные бактерии. Они не погибли при заморозке и после таяния льда вместе с напитком попали в человеческий организм.

В особой зоне риска находятся дети, пожилые и туристы с ослабленным иммунитетом. У них болезнь после употребления льда с бактериями протекает тяжелее, чем у других. Пострадавшие отмечают, что она плохо поддается лечению без медикаментов, а еще затягивается на несколько дней. Поэтому медики выписывают пациентам антибиотики.

Ранее сообщалось, что в отеле MBC Condotel от отравления пострадали минимум 19 россиян. Количество отравившихся может увеличиться. При этом в самом отеле никак не прокомментировали ситуацию.

