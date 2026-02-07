Резкие боли, рвота: 19 российских туристов отравились в отеле на Пхукете

Российские туристы слегли с отравлением во время отдыха в отеле MBC Condotel на Пхукете. Болезнь протекает тяжело и долго, сообщает Baza .

Уже пострадали как минимум 19 путешественников. Одна из пострадавших рассказала, что только в ее тургруппе заболели шесть человек. Сама она почувствовала себя плохо на следующий день после прилета — у нее и ее подруги появились резкие боли в животе и тошнота.

Еще спустя сутки такие же симптомы появились у другой россиянки и ее пятилетнего ребенка. Затем заболела еще одна восьмилетняя девочка — у нее диарея и рвота. Также о плохом самочувствии заявил 50-летний турист, летевший с ними одним рейсом.

По словам пациентов, болезнь довольно тяжелая. В больницах пострадавшим назначают антибиотики азитромицин и амоксиклав, то есть у инфекции может быть бактериальная природа. Отдыхающие считают, что источником заражения могла стать водопроводная вода.

