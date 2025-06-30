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Вспыхнувший после взрыва котла фасад отеля в Москве полостью потушили

Возгорание фасада гостиницы на улице Плеханова в столице полностью ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Днем в понедельник в контейнере, стоявшем вплотную к зданию отеля «Перово Плаза», взорвался дизельный котел. В результате вспыхнул фасад отеля с 1 по 3 этаж.

Момент взрыва котла попал на видео. На кадрах видно, как из контейнера вырывается пламя, которое в считанные секунды начинает распространяться по стене здания. В небо взвились густые клубы черного дыма.

Причины произошедшего неизвестны.