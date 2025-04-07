«Все зависит от концентраций»: эколог о выбросе пальмового масла в Анапе

Эколог: разлив пальмового масла на пляжах Анапы не опасен для экологии

Эколог, председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов считает, что обнаруженное на анапских пляжах пальмовое масло не нанесет такого вреда экологии, как мазут, с ним будет легче справиться, сообщает Газета.Ru .

Ранее стало известно о массовом выбросе на побережье в окрестностях Анапы неизвестного вещества белого цвета, предположительно пальмового масла.

«В отличие от мазута, это жиры, причем естественного происхождения. С ними природные комплексы справляются легче», — сказал Каюмов.

По его словам, также все будет зависеть от концентрации обнаруженного масла. При этом эколог отметил, что опыта очистки пляжей от пальмового масла в России нет.

Как уточняется в сообщении, основная часть выброшенного на берег пальмового масла находится на участке Бугазской косы протяженностью около 10 километров.