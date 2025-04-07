«Все зависит от концентраций»: эколог о выбросе пальмового масла в Анапе
Эколог, председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов считает, что обнаруженное на анапских пляжах пальмовое масло не нанесет такого вреда экологии, как мазут, с ним будет легче справиться, сообщает Газета.Ru.
Ранее стало известно о массовом выбросе на побережье в окрестностях Анапы неизвестного вещества белого цвета, предположительно пальмового масла.
«В отличие от мазута, это жиры, причем естественного происхождения. С ними природные комплексы справляются легче», — сказал Каюмов.
По его словам, также все будет зависеть от концентрации обнаруженного масла. При этом эколог отметил, что опыта очистки пляжей от пальмового масла в России нет.
Как уточняется в сообщении, основная часть выброшенного на берег пальмового масла находится на участке Бугазской косы протяженностью около 10 километров.