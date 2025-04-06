На пляжах Анапы обнаружили неизвестное белое вещество

По словам жителей, вещество похоже на пальмовое масло.

«В Анапе и окрестностях сегодня случился массовый выброс… пальмового масла», — говорится в сообщении.

Разлив мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года серьезно повлиял на перспективы отдыха на Черном море в 2025 году, рассказал в беседе с РИАМО профессиональный путешественник Альберт Бодокия. Загрязнение затронуло побережье от Таманского полуострова до Анапы.

По оценкам экологов, полная очистка может занять несколько лет, а на отдельных участках следы мазута могут оставаться в песке и воде даже дольше.