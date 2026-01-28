Все в дыму: огромное здание бывшего автозавода Volkswagen полыхает в Калуге

сегодня в 12:42

Мощный пожар произошел на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге

Сильный пожар разгорелся на автомобильном заводе в Калуге, который раньше принадлежал немецкому бренду Volkswagen. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает Mash .

ЧП произошло в среду днем по адресу: улица Автомобильная, дом № 1. Выяснилось, что загорелись пластиковые изделия в кузовном цехе.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает огромное здание завода. В небо поднимаются густые и черные клубы дыма.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. К настоящему моменту пострадавших нет.

В мае 2023 года немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об уходе из России. Активы компании, включая завод в Калуге, были проданы компании «Арт-Финанс» без права обратного выкупа. В настоящее время на предприятии собирают машины российского бренда Tenet (Chery).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.