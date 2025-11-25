Все узнала мать: 14-летняя омичка отправила секс-фото «Саше Колину» в соцсетях

Неизвестного мужчину под ником «Саша Колин» разыскивают в Омске из-за переписки в социальных сетях с 14-летней девочкой. Подросток по его просьбе прислала интимные фото и вела с ним фривольные беседы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

О переписке девочки узнала мать и обратилась в правоохранительные органы. Имя злоумышленника неизвестно. В Сети он общался под ником «Саша Колин», мужчину разыскивают по аватарке.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Жителей Омска и области попросили бы внимательными и обратиться в правоохранительные органы при обнаружении подозреваемого.

Ранее в Краснодарском крае 90-летнего пенсионера обвинили в развратных действиях в отношении детей. Его адвокат утверждает, что мужчина не совершал преступления и просто пытался справить нужду в 19 м от девочек, потому что пожилой человек болен хроническим недержанием.

