90-летнего старика с недержанием обвинили в разврате. Он обратился к Бастрыкину

В Краснодарском крае 90-летнего полуслепого пенсионера обвинили в развратных действиях в отношении детей. Его адвокат утверждает, что мужчина не совершал преступления и просто пытался справить нужду в 19 метрах от девочек, потому что пожилой человек болен хроническим недержанием. Обвиненный в разврате кубанец попросил главу Следкома Александра Бастрыкина разобраться в ситуации, сообщает Baza .

По данным издания, ситуация, из-за которой пенсионера начали преследовать, произошла еще в начале июня. Тогда четыре девочки-подростка из станицы Динской распространили видео, как старик якобы мастурбировал в их присутствии. Утверждается, что в тот раз несовершеннолетние позвали на помощь друзей, и они поговорили с мужчиной. Пожилой кубанец рассказал ребятам, что просто хотел справить нужду. Девочки, однако, настаивают, что пенсионер ведет себя так уже не в первый раз.

Позже ситуация дошла до полиции и началась проверка, по итогам которой силовики заподозрили в разврате 90-летнего местного жителя. Семья старика просмотрела уличные видеокамеры и увидела место предполагаемого преступления — оно находится примерно в 100 метрах от дачи пенсионера, причем он часто ходит по этой дороге, чтобы покормить животных.

Также выяснилось, что заподозренный в онанизме рядом с детьми пенсионер, утверждавший, что просто пытался сходить в туалет, последние 20 лет болеет хроническим недержанием мочи. Из-за недуга мужчина может мочиться по два-три раза за полчаса, причем иногда у него не получается этого сделать из-за болей — он терпит и дожидается, пока неприятные чувства ослабнут.

По словам адвоката пенсионера, в ситуации с пожаловавшимися девочками есть еще одна важная деталь. Юрист отметил, что расстояние между детьми и стариком составляло 19 метров — полуслепой человек, возможно, даже не заметил, что неподалеку гуляли юные девушки.

Тем не менее правоохранители считают, что пенсионер намеренно совершил развратные действия сексуального характера. Сам обвиненный мужчина вины не признает и уже обратился к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину, в письме к которому подробно описал собственное видение инцидента и имеющиеся проблемы со здоровьем.