«Все разрушено вдребезги»: сильнейший шторм разнес набережную в Сочи
Мощнейший «шторм века» разрушил вдребезги строения на набережной в Сочи. Местные жители показали последствия разгула стихии, сообщает SHOT.
В Сочи бушует сильный ветер. Из-за него вода в море вышла из берегов и разрушила стоящие у нее на пути постройки. Сильнейшие волны вдребезги разнесли ларьки, кафе и укрепления на набережной в Сочи. Выходы туда перекрыты.
Местные жители запечатлели на видео и фото обломки строений, валяющиеся по всей набережной. Очевидцы говорят, что пострадал и пляж, который оказался затоплен.
Местные жители назвали разбушевавшуюся погоду «штормом века». Между тем в горах идет сильный снег.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Оно продлится до 1 января.
Снежный коллапс парализовал многие регионы РФ. В Калининграде из-за непогоды задерживались около 40 рейсов.
