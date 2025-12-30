«Все разрушено вдребезги»: сильнейший шторм разнес набережную в Сочи

сегодня в 18:45

Шторм разрушил ларьки, кафе и укрепления на набережной в Сочи

Мощнейший «шторм века» разрушил вдребезги строения на набережной в Сочи. Местные жители показали последствия разгула стихии, сообщает SHOT .

В Сочи бушует сильный ветер. Из-за него вода в море вышла из берегов и разрушила стоящие у нее на пути постройки. Сильнейшие волны вдребезги разнесли ларьки, кафе и укрепления на набережной в Сочи. Выходы туда перекрыты.

Местные жители запечатлели на видео и фото обломки строений, валяющиеся по всей набережной. Очевидцы говорят, что пострадал и пляж, который оказался затоплен.

Местные жители назвали разбушевавшуюся погоду «штормом века». Между тем в горах идет сильный снег.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Оно продлится до 1 января.

Снежный коллапс парализовал многие регионы РФ. В Калининграде из-за непогоды задерживались около 40 рейсов.

