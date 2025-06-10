Все причастные к «похищению» девушки в Москве задержаны
В столице задержаны причастные к насильственной доставке девушки в рехаб
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Полиция столицы задержала всех причастных, которые посадили девушку в автомобиль против ее воли и увезли в рехаб, сообщает ТАСС.
Ранее около станции метро «Автозаводская» мужчины затолкали молодую девушку в иномарку и увезли ее. Оказалось, что у якобы жертвы похищения проблемы с наркотиками.
Как уточнили в столичном главке МВД РФ, данный инцидент произошел на улице Мастеркова.
По предварительной информации, девушка лечилась в одном из реабилитационных центров, из которого самовольно ушла. После этого ее нашли родственники и сотрудники центра.