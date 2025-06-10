Отправили в рехаб: названы детали «похищения» девушки в Москве

В столице неизвестные мужчины затолкали молодую девушку в авто и увезли ее. Оказалось, что у якобы жертвы похищения проблемы с наркотиками, сообщает Baza .

Ранее Telegram-каналы писали, что днем в столице неизвестные мужчины похитили молодую девушку, они затолкали ее силой в автомобиль. Очевидцы пытались помочь жертве, но не смогли отбить ее.

Инцидент произошел около станции метро «Автоазаводская».

По информации Baza, мама девушки, которая страдает зависимостью, попросила отправить ее дочь в реабилитационный центр. Но девушка сопротивлялась — и именно этот момент попал на видео прохожих.