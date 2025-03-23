Все накопления за жизнь: столичная пенсионерка отдала мошенникам 40 млн рублей

Мошенники обманом выманили у московской пенсионерки все накопления ее покойного мужа — около 40 млн рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Злоумышленники применили к 77-летней пенсионерке отработанную схему. Сначала они позвонили, представившись оператором мобильной связи, пообещали скидку на оплату телефона и узнали ее номер СНИЛС, а после этого, запугав пожилую женщину действиями мошенников, которые хотят украсть ее сбережения, убедили снять деньги и положить их в «безопасную банковскую ячейку».

Преступники для убедительности использовали названия финорганизаций и правоохранительных органов. Они представились сотрудниками, которые якобы занимаются ее «защитой». По телефону пенсионерку контролировали в течении месяца, как она снимает наличные из наследства покойного супруга со счетов в разных банках.

По предписанию мошенников, пожилая москвичка отдавала деньги курьерам, говорившим кодовое слово и передавали якобы банковские документы. Часть средств жертва перевела на указанные счета. Общая сумма ущерба составила более 39,3 млн рублей.

Аферисты расспрашивали пенсионерку об имеющейся в собственности недвижимости, она сама им все рассказала. Осознав, что стала жертвой преступников, горожанка обратилась в полицию. Злоумышленников разыскивают.