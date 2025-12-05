Все бросили: 14-летняя девочка в Тольятти живет в квартире-помойке и спит с мужчинами

Жители Комсомольского района Тольятти бьют тревогу из-за 14-летней школьницы, которая одна живет в захламленной квартире, водит туда взрослых мужчин и принимает наркотики. Многочисленные заявления в органы опеки не дают результатов, сообщает 63.RU .

По словам очевидцев, мама девочки страдает от алкоголизма и находится в рехабе. Бабушки пытались забрать внучку к себе, но та отказалась от их помощи. Ребенок живет один в квартире, которая превратилась в помойку.

Активисты несколько раз посетили жилье подростка и пришли в ужас. Они увидели грязь, груды мусора, бутылки, а также почувствовали сильный неприятный запах. При последнем визите в квартире находилась подруга школьницы и 25-летний мужчина.

Сама девочка рассказала волонтерам, что с 12 лет она начала вести половую жизнь. К ней часто заходили взрослые мужчины, иногда это были приезжие из стран ближнего зарубежья. Они угощали ее наркотиками.

Школьница однажды написала заявление об изнасиловании. Было возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и сейчас находится в СИЗО. Но сама девочка так и продолжает жить одна, обращения соседей в органы опеки не помогают. Кроме того, ей стали поступать угрозы после того, как она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Общественники требуют, чтобы следователи провели проверку по факту бездействия должностных лиц органов опеки и ПДН, которые не предпринимают действий, чтобы спасти девочку из этой среды.

