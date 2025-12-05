Мальчик из идеальной семьи: кто пытал и резал школьницу, укравшую наркотики на Урале

Один из подростков, пытавших школьницу на Урале, рос в многодетной семье

Стали известны подробности о двух парнях, которые устроил расправу над 17-летней уральской школьницей, укравшей наркотики у местного наркошопа. Оба нападавших задержаны, им 16 и 17 лет, сообщает E1.RU .

16-летний подросток рос в многодетной семье, у него пять братьев и сестер. Мать работает психологом, она известная в городе активистка. Все называли эту семью идеальной, фотографии и интервью матери и детей часто мелькали в журналах.

Подросток мечтал стать программистом, увлекался созданием чат-ботов. У него были напряженные отношения с матерью, парень хотел быть самостоятельным и много зарабатывать.

Второй нападавший — из неблагополучной и бедной семьи. Он жил в частном секторе. Знакомые отзывались о нем как об авторитете и лидере.

Правоохранители отследили напавших на школьницу по камерам видеонаблюдения. Парней задержали в городе Березовском. При досмотре у них изъяли телефон с тем самым видео с расправой. Сейчас ребята находятся в СИЗО. Им грозит до 10 лет колонии за покушение на убийство.

Ранее в Сети появилось видео, где двое подростков издеваются над школьницей и пытают ее. Они заставили ее раздеться, поставили на колени и стали «наказывать»: избили ногами, палками, порезали, сломали пальцы, вырезали на спине буквы ножом. Предполагается, что девочка украла запрещенные вещества, за что над ней устроили жестокую расправу.

