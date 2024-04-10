Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции в своем официальном Telegram-канале .

Военнослужащим удалось уничтожить базу, где Вооруженные силы Украины хранили тридцать два 152-мм гаубицы Д-20, и два пункта сбора беспилотников.

За сутки российские военные сбили 172 беспилотника ВСУ и три авиационные управляемые бомбы Hammer. Также ВС РФ уничтожили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что тульские артиллеристы атаковали украинскую пехоту в зоне Специальной военной операции. Во время выполнения боевой задачи они использовали «Грады».