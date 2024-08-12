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ВС России уничтожили самолет Су-27 на аэродроме в Миргороде

Российские войска нанесли сильный удар по аэродрому в Миргороде и уничтожили самолет Су-27, который был на вооружении ВСУ. Кадры удара опубликовали « Известия ».

На опубликованных кадрах видно, как снаряд попал в цель, после чего произошел взрыв и в воздух поднялся густой столб дыма.

Известно, что аэродром в Миргороде был атакован утром 12 августа.

Ранее расчет БпЛА помог российской артиллерии точно ударить по пункту дислокации ВСУ. Противнику было нанесено поражение.