ВС России уничтожили самолет Су-27 на аэродроме в Миргороде
Российские войска нанесли сильный удар по аэродрому в Миргороде и уничтожили самолет Су-27, который был на вооружении ВСУ. Кадры удара опубликовали «Известия».
На опубликованных кадрах видно, как снаряд попал в цель, после чего произошел взрыв и в воздух поднялся густой столб дыма.
Известно, что аэродром в Миргороде был атакован утром 12 августа.
Ранее расчет БпЛА помог российской артиллерии точно ударить по пункту дислокации ВСУ. Противнику было нанесено поражение.