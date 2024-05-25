ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 113 районах Происшествия сегодня в 14:24 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками, артиллерией и операторами беспилотников нанесли огневое поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплению живой силы и военной техники украинских сил в 113 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили 25 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer и 3 американские противорадиолокационные ракеты HARM. С начала СВО бойцы ВС РФ уничтожили 603 самолета, 274 вертолета, 16156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 524 зенитных ракетных комплексов, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, 21987 единиц специальной военной автомобильной техники и 24615 БПЛА. Ранее подразделения «Центральной» группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике.