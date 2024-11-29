ВС РФ за неделю нанесли массированный и 32 групповых удара по объектам на Украине

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Минобороны: ВС РФ за неделю поразили различные объекты на Украине

Российская армия нанесла массированный и 32 групповых удара по различным объектам на Украине с 23 по 29 ноября. Все цели ударов были достигнуты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные БПЛА. В результате были поражены промышленные заводы с военной продукцией, энергетические объекты, которые обеспечивали работу ВПК Украины, военные аэродромы.

Кроме того, удары российской армии пришлись по складам боеприпасов, местам дислокации ВСУ, техспециалистов, иностранных инструкторов, наемников. Также ВС РФ поразили места сборки и хранения дронов и безэкипажных катеров противника.

Ранее стало известно, что за неделю над РФ ликвидировали 10 баллистических ракет ATACMS. Также российская армия уничтожила 2 украинские установки с баллистикой «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса «Нептун».