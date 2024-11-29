10 баллистических ракет ATACMS сбили над Россией

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Российские средства ПВО за неделю сбили 10 американских баллистических ракет ATACMS. Кроме того, ВС РФ за это же время уничтожили 2 украинские установки с баллистикой «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса «Нептун», сообщает пресс-служба Минобороны в регулярной сводке за 23–29 ноября.

За неделю российская ПВО также уничтожила 15 французских управляемых авиабомб «Hammer» и JDAM производства США, два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника самолетного типа.

На линии фронта за неделю взяли в плен 34 украинских военных. Половина из них сдалась в Курской области.

Между тем Минобороны заявило о взятии под контроль Воровского и Раздольного в ДНР.