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Минобороны РФ заявило о взятии Воровского в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Воровское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке за 23–29 ноября. Армия России продолжает брать под контроль новые территории в ДНР.

Воровское освободили бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ. Ранее они также взяли Новую Ильинку. За неделю потери ВСУ на этом направлении превысили 2910 военнослужащих, два танка, 27 орудий полевой артиллерии, более 30 автомобилей и семь боевых бронированных машин.

Бойцы группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Раздольное в ДНР. «Восточная» группа поразила формирования украинских бригад и парировала восемь контратак штурмовиков противника.

Оборонное ведомство также доложило, что за неделю над Россией сбили 10 баллистических ракет ATACMS.