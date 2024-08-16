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ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по базам топлива ВСУ и складам БПЛА

Вооруженные силы России продолжают достигать поставленные цели в рамках специальной военной операции на Украине, с 10 по 16 августа бойцы совершили 17 групповых ударов высокоточным оружием, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Военнослужащие наносили удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА.

Также бойцы ВС РФ поразили топливные базы и скопление живой силы ВСУ в пунктах временной дислокации. Там же находились формирования иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали угонять автотранспорт в Курской области и покидать регион под видом мирных жителей. В полицию поступили десятки заявлений от населения.