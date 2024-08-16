Солдаты ВСУ, зашедшие в Курскую область в составе отрезанных от снабжений 82-й, 154-й и 80-й бригад, пытаются покинуть зону боевых действий под видом мирных жителей, сообщает Mash .

Украинские бойцы угоняют машины местных жителей и покидают регион. В полицию поданы десятки заявлений о похищении автомобилей.

Российские военные при этом смогли задержать 10 солдат противника, покидающих Курскую область, притворяясь гражданскими. Они двигались по направлению к границе с Украиной.

Солдаты ВСУ убегают из РФ, поскольку были отрезаны от резервов и оставлены без боеприпасов, топлива. Еще одна причина бегства заключается в том, что в Курской области не работает Starlink.

Ранее сообщалось, что российские солдаты уничтожили 6 десантников ВСУ в Курской области. Использовалось стрелковое оружие.