ВС РФ взяли в плен украинских разведчиков, похищавших жителей Суджи

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что в Курской области бойцы взяли в плен разведчиков из 61-й бригады украинской армии, у них на камерах обнаружили видео с пытками гражданских и военных ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС .

«Нам <…>, особенно в первые дни, попадались даже пленные из разведки 61-й бригады, которые похищали наших гражданских в Судже, бойцов», — отметил Аид.

По его словам, на камерах они нашли съемки, где увидели, как украинцы пытаются, как скот, вывозить мирных жителей. При этом пленные не объяснили, куда именно вывезли людей. Они рассказали, что якобы на фильтрацию.

Ранее ВС РФ захватили в плен шестерых бойцов ВСУ и их командира неподалеку от населенного пункта Золотая Нива в ДНР. На противника была утроена засада.