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Кроме того, ВС РФ удалось поразить склад с беспилотниками, который принадлежал 113-й бригаде украинской теробороны.

Всего российские подразделения ликвидировали живую силу и военную технику противника в 115 районах в зоне спецоперации.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника ВСУ, тактическую ракету «Точка-У» и 6 реактивных снарядов HIMARS американского производства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции Украина потеряла порядка полумиллиона бойцов. При этом поставленных задач в контрнаступлении Киев так и не смог достичь.