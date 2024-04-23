ВС РФ впервые уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс HAWK в зоне СВО
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Российские военнослужащие в рамках выполнения боевой задачи впервые уничтожили американский зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK, переданный ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ удалось поразить склад с беспилотниками, который принадлежал 113-й бригаде украинской теробороны.
Всего российские подразделения ликвидировали живую силу и военную технику противника в 115 районах в зоне спецоперации.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника ВСУ, тактическую ракету «Точка-У» и 6 реактивных снарядов HIMARS американского производства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции Украина потеряла порядка полумиллиона бойцов. При этом поставленных задач в контрнаступлении Киев так и не смог достичь.