Шойгу: потери Украины составили почти полмиллиона человек с начала СВО
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Российские военные продолжают выдавливать армию ВСУ с территории, а также владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что российские военные смогли освободить такие пункты, как Первомайское, Богдановка и Новомихайловка ДНР.
С начала проведения специальной военной операции потери украинских военных составили почти полмиллиона человек. При этом украинские военные не смогли достичь поставленных целей в контрнаступлении.
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Также продолжается совершенствование состава и структуры российских военных.
Также Вашингтон принял решение выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов.