сегодня в 14:05

Шойгу: потери Украины составили почти полмиллиона человек с начала СВО

Российские военные продолжают выдавливать армию ВСУ с территории, а также владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил, что российские военные смогли освободить такие пункты, как Первомайское, Богдановка и Новомихайловка ДНР.

С начала проведения специальной военной операции потери украинских военных составили почти полмиллиона человек. При этом украинские военные не смогли достичь поставленных целей в контрнаступлении.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Также продолжается совершенствование состава и структуры российских военных.

Также Вашингтон принял решение выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов.