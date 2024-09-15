ВС РФ уничтожили украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением

сегодня в 13:01

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение железнодорожному эшелону с западной боевой техникой и складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также бойцы ВС РФ уничтожили места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет, скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российских Вооруженных сил.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили 3 украинских истребителя в зоне СВО за прошедшие сутки.