ВС РФ уничтожили украинский железнодорожный эшелон с иностранным вооружением
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Российские военнослужащие нанесли огневое поражение железнодорожному эшелону с западной боевой техникой и складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также бойцы ВС РФ уничтожили места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет, скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российских Вооруженных сил.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили 3 украинских истребителя в зоне СВО за прошедшие сутки.