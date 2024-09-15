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Минобороны: ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ обнаружили и ликвидировали два сверхзвуковых тяжелых истребителя Су-27 Воздушных сил Украины в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также российские средства ПВО сбили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, а еще перехватили снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS, 4 французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников противника.

Всего с начала СВО Вооруженные силы РФ уничтожили 645 самолетов, 283 вертолета, 18 144 танка и других боевых бронемашин, 1 454 боевые машины РСЗО, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автотехники, 579 зенитных ракетных комплексов и 31 609 беспилотников ВСУ.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) предсказал решение российско-украинского вооруженного конфликта в Донбассе.