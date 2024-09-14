Решение российско-украинского конфликта случится совсем не в Курской области, а на восточном фронте, такое заявление на своем YouTube-канале сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, пишет MK.Ru .

Стариков не в первый раз высказался о том, где именно развернется развязка вооруженного конфликта между соседними странами. В этот раз он заявил, что битва под Курском - не решающая.

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте», — заявил Стариков, подразумевая Донбасс.

Полковник СБУ в отставке считает, что Украина просто не сможет перекинуть дополнительные войска под Курск из-за больших потерь. ВСУ, скорее всего, сконцентрирует все силы в Донбассе, где и случится «решающая битва».

Стариков также подчеркнул, что на покровском направлении у ВСУ наблюдается оперативно-тактический кризис, а на кураховском направлении — тактический кризис.