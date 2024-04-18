ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны РФ: танк Т-72Б3 взорвал склад ВСУ с расстояния более 2 км
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В Херсонской области на правом берегу Днепра российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Танкисты группировки войск «Днепр» с помощью подразделений, оснащенных беспилотниками, уничтожили цель, находящуюся более двух километров от них. Склад боеприпасов ВСУ находился на правом берегу Днепра.
Экипажи танков Т-72Б3 смогли нанести точный удар благодаря удаленной корректировке стрельбы в режиме реального времени. Ведомство показало видео, как танк наводит прицел на склад и производит выстрел.
Ранее сообщалось, что Росгвардия нашла схроны ВСУ с разными боеприпасами под Херсоном. Склады располагались на заброшенной ферме.