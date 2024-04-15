Схроны ВСУ с боеприпасами обнаружены в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы Росгвардии обнаружили на территории Херсонской и Запорожской областей схроны ВСУ с различными боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.

Противник обустроил свои схроны на заброшенной ферме, в кустарниках и оврагах. Росгвардия опубликовала видеозапись, на которой специалисты вытаскивают оттуда оружие и боеприпасы.

В тайниках лежали мины и выстрелы для гранатомета, в том числе готовые к сбросу с дрона. Там же находилось около 800 боеприпасов различного калибра, переносные зенитно-ракетные комплексы, огнемет и 9 кг тротила. Весь арсенал был уничтожен.

Ранее такой же схрон бойцы спецназа Росгвардии нашли в ДНР. Его оставили украинские солдаты при отступлении. Там находились автоматы АКС-74, гранаты РГН с запалами и тротиловые шашки. Взрывоопасные предметы уничтожили на месте.